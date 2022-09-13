Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca takla attı

Güzelyurt-Lefkoşa anayolu üzerinde bu sabah yola atılan köpeğe çarpmamak için direksiyonunu kıran sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yaşanan kaza ucuz atlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 10:30 sıralarında, Güzelyurt-Lefkoşa anayolu üzerinde, Sabriye Özen SAYIM(K33) yönetimindeki PV 233 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun solunda bulunan Tektaş LTD. önlerine geldiğinde dikkatizliği sonucu, yola atılan köpeğe çarpmış ve direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan beton duvara da çarptıktan sonra, orta refüje girip takla atarak tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı, köpek ise telef olmuştur. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir