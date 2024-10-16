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Köpeğe çarpan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı

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Girne’de köpeğe çarpıp, telef olmasına neden olan araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

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Köpeğe çarpan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı
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Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, “Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde seyreden bir araç sürücüsünün, yönetimindeki NP 168 plakalı araç ile o esnada yol içerisinde bulunan köpeğe çarpması sonucu, söz konusu köpeğin telef olması görüntüsünün sosyal medyada yayılması üzerine Polis Ekipleri harekete geçti. Araç sürücüsü Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından tespit edilerek aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır” denildi.
 
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