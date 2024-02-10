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Konyalıoğlu hiç uslanmıyor

Dolandırıcı Erdi Konyalıoğlu, bu kez Lefkoşa'daki bir döviz bürosunda kasiyere kendini polis olarak tanıtarak, 1000 Sterlin nakit parayı karşılığını ödemeden alarak kaçtı

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Konyalıoğlu hiç uslanmıyor
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Birçok sabıka kaydı ile tanınan dolandırıcı 33 yaşındaki Erdi Konyalıoğlu, bu kez sahte polis kimliğiyle tutuklandı. 33 yaşındaki Konyalıoğlu, önceki gün Lefkoşa'daki bir döviz bürosunda kasiyere kendini polis olarak tanıtarak, 1000 Sterlin nakit parayı karşılığını ödemeden alarak kaçtı.
Bu suçun yanı sıra, aynı gün içerisinde Gazimağusa'da bir taksi şoförünü de dolandıran Konyalıoğlu, 380 TL taksi ücretini ödemeden kaçtı. Erdi Konyalıoğlu polise yapılan şikayet üzerine tutuklandı.
En son 13 Mart 2023 tarihinde hırsızlık suçundan teminatla serbest bırakılan Konyalıoğlu tutuksuz yargılanıyordu.

 
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