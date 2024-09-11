Komşusunun soyunduğu anları gizlice videoya kaydetti

Lefkoşa’da, 20 yaşındaki komşusunun yatak odasında soyunduğu esnada görüntülerini kayda alan Bekir Ertaş tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan zanlı, teminatla serbest bırakıldı

Lefkoşa ’da meydana gelen, “elektronik haberleşme yasasına aykırı hareket, özel hayatın gizliliğini ihlal ve cinsel taciz” suçlarından tutuklanan Bekir Ertaş dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 20.08.2024 ile 08.09.2024 tarihleri arasında Lefkoşa'da sakin zanlının kalmakta olduğu Ortaköy’deki bir apartmanda 5 numaralı ikametgahının salon penceresinden aynı apartmanda bir numaralı ikametgâhta kalan 20 yaşındaki öğrenci kızın, yatak odasında soyunduğu esnadaki çıplak görüntülerini kayda alarak özel hayatın gizliliğini ihlal ve cinsel taciz suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlının yine 08.09.2024 tarihinde kullanımındaki Whatsap uygulamasından apartman sakinleri gurubuna 'beni telefon kamerasını sarkıtıp çekmeye çalışan sapık her kimse sizinle poliste hesaplaşacağız' yazdığı gerekçesi ile 20 yaşındaki kızın Whatsapp uygulamasına “sadece eşimi çok sevdiğim için apartman gurubuna yazdığınızı silin yeter, sonrasında ben de sildiğimi sandığım kaydı kalıcı olarak sileceğim, zaten beni ilgilendirmiyor, söz. Polise gitmenizi istemem ama illa gideceğim derseniz maalesef ikimizde bu durumdan zarar göreceğiz” diye yazarak Elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı Hareket suçunu işlediğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını, video kamera görüntüsünü kendi rızası ile polislere gösterdiğini, itiraf niteliğinde gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirtti ve uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 500’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalamaları ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.