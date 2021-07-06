Komşusunu vurdu

Yedidalga’da bir kişi, aralarındaki sınır sorunu yüzünden komşusu 63 yaşındaki Naci Tekin’i av tüfeğiyle vurarak yaraladı



Yedidalga’da 60 yaşındaki isminin baş harfleri E.A. olan kişi, aralarındaki sınır sorunu yüzünden 63 yaşındaki Naci Tekin’e tüfekle ateş ederek, yaraladı.

Önceki gece 22.40 sıralarında Şehit Salih Hüseyin Sokak’ta meydana gelen olayda, E.A tasarrufundaki av tüfeğiyle Naci Tekin’e 2 el ateş ederek başı ve gözünden yaralayıp adam öldürmeye teşebbüs etti.

Olay yerinden kaçan zanlı polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Tekin, Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek yapılan ilk yardım tedavisine müteakip müşahede altına alındı. E.A tutuklandı.

