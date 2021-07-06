banner583
banner676
Yapılan zamlar sonrasında, aç yatan insanlarımız var
Yapılan zamlar sonrasında, aç yatan insanlarımız var
36 0
Virüse davetiye!
Virüse davetiye!
309 0
 
Supermotoda birincilikler Çavuşgil ve Çakır’ın
Supermotoda birincilikler Çavuşgil ve Çakır’ın
9 0
Serpil ile Ali’nin mutlulukları yüzlerine yansıdı
Serpil ile Ali’nin mutlulukları yüzlerine yansıdı
496 0
Vadili’de Cimnastik coşkusu yaşandı
Vadili’de Cimnastik coşkusu yaşandı
44 0
Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor
Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor
24 0
Bile bile zehir soluyoruz
Bile bile zehir soluyoruz
51 0
banner661
banner682

Komşusunu vurdu

banner476

Yedidalga’da bir kişi, aralarındaki sınır sorunu yüzünden komşusu 63 yaşındaki Naci Tekin’i av tüfeğiyle vurarak yaraladı

banner666
Komşusunu vurdu

Yedidalga’da 60 yaşındaki isminin baş harfleri E.A. olan kişi, aralarındaki sınır sorunu yüzünden 63 yaşındaki Naci Tekin’e tüfekle ateş ederek, yaraladı.
Önceki gece 22.40 sıralarında Şehit Salih Hüseyin Sokak’ta meydana gelen olayda, E.A tasarrufundaki av tüfeğiyle  Naci Tekin’e  2 el ateş  ederek başı ve gözünden yaralayıp adam öldürmeye teşebbüs etti.
Olay yerinden kaçan zanlı polis tarafından kısa sürede yakalandı.
Tekin, Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek yapılan ilk yardım tedavisine müteakip müşahede altına alındı. E.A tutuklandı.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.