Kokaini gözlük kutusuna sakladı

Girne'de Görkem Güzelyurt’un Range Rover marka aracında yapılan aramada gözlük kutusu içerisinde 4 paket satışa hazır halde paketlenmiş vaziyette yaklaşık 2.5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu bulundu. Zanlının evinde yapılan aramada ise 4 gram kokain, 0.5 gram hintkeneviri ve 1 adet hassas terazi bulundu

Girne’de dün erken saatlerde Girne Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 33 yaşındaki Görkem Güzelyurt’un kullanımındaki araçta yapılan aramada 4 paket satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 2,5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Akabinde Görkem Güzelyurt’un Girne’de kaldığı evde yapılan aramada ise yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde, içerlerinde yaklaşık 0,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan iki adet öğütücü ve bir adet hassas terazi tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı

Girne'de meydana gelen "kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu " suçundan tutuklanan Görkem Güzelyurt dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, alınan bilgi üzerine, 16 Temmuz 2024 tarihinde, saat 01.45 raddelerinde, Girne'de, "Gate Bar" isimli işletme önünde, zanlının MK 400 plakalı Range Rover marka aracının içerisinde yapılan aramada aracın orta konsolu içerisinde siyah renkli Rayban marka gözlük kutusu içerisinde 4 paket satışa hazır halde paketlenmiş vaziyette yaklaşık 2.5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, aynı gün evinde arama yapıldığını ve 4 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 2 adet öğütücü içerisinde yaklaşık 0.5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, alınacak ifadeler olduğunu, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, soruşturmanın selameti için zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

