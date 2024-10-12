Koçanı yasadışı verdi

Evrak sahteleme suçlarından tutuklanan Lefkoşa Tapu Dairesi çalışanı Özlem Göztaş'a dört gün daha tutukluluk verildi

Lefkoşa’da meydana gelen evrak sahteleme, sahte evrakı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla kayıt temini suçlarından tutuklanan Lefkoşa Tapu Dairesi çalınanı zanlı Özlem Göztaşı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, sahtekarlık meselesi kapsamında tutuklu bulunan Sadık Öztürk’in sahte evrakla arazisi satılan şirket adına sahte kayıp koçan başvurusu yaptığını, Lefkoşa Tapu Dairesi’nde çalınan zanlı Göztaşı’nın eksik evrakla yapılan kayıp başvurusunu işleme koyup, şirkete ait orijinal tapuyu Öztürk’e verdiğini söyledi.

Polis, orijinal koçanın 3 Eylül'de Enver Yücel tarafından Lefkoşa Tapu Dairesine sunulduğunu ve şirkete ait malın 550 bin Sterline satıldığını belirtti. Polis, soruşturma kapsamında Enver Yücel ile Sadık Öztürk’ün tutuklu olduğunu anımsattı. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis memuru, bu süre içerisinde birçok ifade temin edildiğini açıkladı. Polis, yapılan araştırma sonucu bir ev arsayla ilgili usulsüz verilmiş olduğundan şüphe duyulan iki koçan daha tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının başka koçanlarla ilgili sahte işlem yapıp yapmadığını araştıracaklarını, 2 adet cep telefonunun inceleneceğini belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Zanlının avukatı polise sorular yöneltti. Savunma, Göztaşı’nın koçan verme yetkisi olup olmadığını sordu. Polis, koçan verme yetkisi olduğunu ancak koçan verilmesi için bazı kurallar olduğunu, bunlardan birinin koçan sahibinin kendisinin başvuru yapması, ikincisi ise vekâletnameyle başvuru yapılması olduğunu ancak zanlının şirket direktörü olmadığını bildiği halde başvuru formunda Sadık Öztürk’ün adı yazılı olmasına rağmen koçanı ona teslim ettiğini, dolayısıyla koçanı yasa dışı bir şekilde verdiğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, Tapu Dairesi'ndeki soruşturmanın devam ettiğini, daha önce verilen 3 günlük sürenin verimli kullanıldığını, bir ev ve bir arsayla ilgili tespitler olduğunu belirtti. Yargıç, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasına, ayrıca savunmanın talebi üzerine doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

