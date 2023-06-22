Klima borularını çalıp sattı, 30 ay hapis cezası aldı

Demirhan’da, devlete ait olan ancak faal olmayan rehabilitasyon binasından klima borularını çalıp satan Hakan Esergül, 30 ay hapis cezasına mahkum edildi

Demirhan’da, devlete ait olan ancak faal olmayan rehabilitasyon binası içerisinde bakır klima borularını sirkat edip satan Hakan Esergül, 30 ay hapse mahkum edildi.

“Bina açma, kasti hasar, sirkat ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından yargılanan sanık Hakan Esergül’ün davası karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın ve Yargıç Murat Soytaç huzurunda gerçekleşen karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Barkın açıkladı.

Barkın, sanığın işlediği suçların toplumun huzur ve güvenliğini ciddi şekilde kaçırdığına değindi.

Barkın, bu tür suçları işleyenlere karşı kamu menfaati gözönünde bulundurularak, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek 30 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

DAVA KONUSU OLAY NASIL OLMUŞTU

Hakan Esergül, 7 Ocak 2023 tarihinde bir polis ekibi tarafından yapılan devriye esnasında tespit edilip, polisten kaçmak için yaklaşık 4 metre yükseklikten atlamış, suçüstü tutuklanmıştı.

Sanık, boruları Aralık 2022 yılında 2 kez, 4 Ocak 2023’te ise 4500 TL karşılığında satmıştı.

