“KKTC’de insan kaçakçılığı ile mücadele edilmiyor”

ABD İnsan Ticareti Raporu’nda Kuzey Kıbrıs için gece kulüplerinin insan ticareti suçunun işlendiği yerler olduğu, yabancı öğrencilerin seks ve emek ticaretine zorlandığı ve yetkililerin bunun önüne geçmek için adım atmadığı vurgulandı





ABD 2022 İnsan Ticareti Raporu yayınlandı. Kıbrıs Cumhuriyeti 1. sınıfa yükseltilirken, Kıbrıs'ın kuzeyi yeniden en alt seviye olan 3. sınıfta Suudi Arabistan ve Suriye gibi ülkelerin yanında kaldı.

Kıbrıs'ın kuzeyi için raporda neler öne çıkıyor?

1- İnsan ticareti suç kapsamına alınmış olsa da, bu suçun soruşturulması ve tacirlerin ceza alması için yetkililer tarafından hiçbir girişim yapılmadı. Bu güne kadar tek bir insan taciri hüküm giymedi.

2- Toplamda 28 gece kulübü, 617 kadını çalıştırıyor. Gece kulüpleri insan ticareti suçunun sıklıkla işlendiği yerler olsa da, yetkililer bu duruma sırtlarını çevirmeye devam ettiler. Raporda siyasiler ve gece kulüpleri arasındaki çıkar ilişkisine de değiniliyor

3- Yabancı öğrenciler okuma ve iş fırsatları vaadleriyle adaya getiriliyor ve sonrasında çeşitli kriminal gruplar aracılığıyla seks ve emek ticaretine zorlanıyor. Yetkililer bunun önüne geçmek için adım atmıyor.

4- Tüm bunlara rağmen bu suç ile mücadele adına geçtiğimiz 1 yılda da hiçbir adım atılmadı. İnsan ticareti mağdurları için koruyucu ve destekleyici hiçbir düzenleme getirilmedi, sığınma evi oluşturulmadı, suçun cezalandırılması adına gerekli tedbirler alınmadı.

