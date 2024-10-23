KKTC’de ikamet izinsiz beş kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen beş kişi tutuklandı.
Polis Basın Bülteni'ne göre, tutuklanan söz konusu şahıslar aleyhinde soruşturma devam ediyor.
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