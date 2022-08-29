KKTC’de geçtiğimiz hafta 10 yangında 235 bin 850 TL zarar meydana geldi

KKTC’de geçtiğimiz hafta 10 yangın ve 13 hususi servis olayı meydana geldi.





Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 22 -28 Ağustos tarihlerini kapsayan süre içerisinde çıkan yangınlar sonucu yaklaşık 235 bin 850 TL zarar meydana geldi.



Yangınların muhtemel sebepleri, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, güneş ışınlarının kırık cam parçalarından geçerek yoğunlaşması sonucu kuru otları tutuşturması, araçtan sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi, elektrik trafosundan çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, açık unutulan su ısıtıcısının kısa devre yapması, havai elektrik tellerinin rüzgarın etkisiyle birbirine çarpması sonucu çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakılma olarak belirtildi.



Hususi servis olayları ise, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, odada ve araçların motor bölümünde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, trafik kazası sonucu yola dökülen yağ üzerine toprak atılarak yol güvenliğinin sağlanması itfaiye personeli tarafından yangın eğitimleri verilmesi, asansörde ve ağaç üzerinde mahsur kalan şahısların kurtarılması, trafik kazası olayında yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak açıklandı.