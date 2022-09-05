banner762
banner815
15 0
Hamitköy göleti de kurudu
Hamitköy göleti de kurudu
11 0
 
İskele’de 4. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği başladı
İskele’de 4. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği başladı
14 0
28 0
Larnaka Gençler Birliği yönetimi antrenörlerle sözleşme imzaladı
Larnaka Gençler Birliği yönetimi antrenörlerle sözleşme imzaladı
24 0
KTSYD üyeleri bilgilerini tazeledi
KTSYD üyeleri bilgilerini tazeledi
15 0
Dipkarpaz Zaferburnu yolunda yangın korkuttu
Dipkarpaz Zaferburnu yolunda yangın korkuttu
11 0
banner797

KKTC’de geçen hafta 54 trafik kazası meydana geldi

banner476

banner825
KKTC’de geçen hafta 54 trafik kazası meydana geldi
 
Polis Basın Bültenine göre, 29 Ağustos - 4 Eylül tarihlerini kapsayan sürede meydana gelen trafik kazalarında 18 kişi yaralandı. Trafik kaza sebeplerinde, süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak, yakın takip ve diğer etkenler yer aldı. Kazalarda toplam hasar miktarı 1 milyon 270 bin 500 TL oldu.
Aynı süre içerisinde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrolleri sonucu, toplam 7 bin 562 araç sürücüsü kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 456 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.
Suçların dağılımı şöyle:
“Sürat (79) , Tehlikeli Sürüş (6), Dikkatsiz Sürüş (17), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (68), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (6), Alkollü Araç Kullanmak (32), Seyir Halindeyken Cep Telofonu ile Konuşmak (77), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak (31), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (22), Muayenesiz Araç Kullanmak (19), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (32), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak (2), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (10), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak (2) ve 53 diğer trafik suçları.”
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.