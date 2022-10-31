KKTC’de bir haftada toplam 13 adet yangın medyana geldi

İtfaiye, KKTC’de bir haftada toplam 13 adet yangın çıktığını açıkladı





Haftalık İtfaiye raporuna göre, 24 – 30 Ekim 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde toplam 13 adet yangına müdahale eden itfaiye, 17 adet hususi servis olayına karıştı.



Açıklamada, yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 262 bin 300 TL olduğu, yangına sebep olduğu tespit edilen 2 kişi aleyhinde de yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.



Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri ise şöyle:



“Söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik kaynaklı kısa devreler, elektrikli aletten(Kaynak Makinesi) atılan kıvılcımların yanıcı maddeleri tutuşturması, temizlik maksadıyla yakma, çalışır durumda yatak üzerinde unutulan fön makinesinin aşırı ısınıp şilteyi tutuşturması, trafik kazası sonucu araçtan sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi, faal ocak üzerinde ve fritöz içerisinde unutulan yağın aşırı ısınıp tutuşması olarak yer almıştır.”



Hususi servis olayları ise çeşitli etkinliklerde yangına karşı tedbir alınması, yangın eğitimleri verilmesi, araçların motor bölümünde mahsur kalan kediler ile kuyuya düşen köpeklerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer aldığı kaydedildi.

