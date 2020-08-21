KKTC üzerinden sanal bahise operasyon

Türkiye'de 18 ilde düzenlenen operasyonda, KKTC’de kurdukları sistem aracılığıyla yasa dışı bahis oynatan 58 kişiden 3'ü tutuklandı







Türkiye'de İstanbul merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 58 kişiden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün KKTC’de kurduğu sistem aracılığıyla İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde sanal ortamda yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Geçen hafta 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, suç örgütü yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 58 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 220 cep telefonu, 347 SIM kart, 2 hafıza kartı, 1 server, 21 flash bellek, 25 hard disk, 1 depolama ünitesi, 26 bilgisayar, 30 banka kartı, 1 banka hesap cüzdanı, 1 kaşe, 3 not defteri, 1 klasör evrak, 4 tabanca, 5 yedek şarjör, 114 mermi ile 96 bin 20 lira, 300 bin dolar, 60 pound ve 350 avro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken 6'sına ev hapsi cezası verildi. Diğer şüphelilerden, 30'una adli kontrol şartı uygulanırken 19'u ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, bilgisayarlarında ve banka hesaplarında yapılan incelemede, şu ana kadar yasa dışı bahis oynatarak 32 milyon 356 bin lira, 10 milyon 755 bin dolar ve 469 bin avro haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

