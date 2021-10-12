KKTC, Organize Suç Raporu’na girdi

İsviçre merkezli, Organize Suç Raporu’nda KKTC’yle ilgili iddialara da yer verildi. KKTC’nin, IŞİD’den petrol aldığı iddia edilen raporda, Mağusa Limanı’ndan daha çok, silah ve mal kaçakçılığı yapıldığı belirtildi





İsviçre merkezli, uluslararası ‘Ulusötesi Organize Suçlara Karşı Küresel Girişimi’nin 2021 raporunda KKTC’nin de ismi geçiyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bulunduğu kategoride bulunan KKTC, cihatçı örgüt IŞİD’den petrol aldığını iddia ediyor.

Raporda, Mağusa Limanı’ndan daha çok silah ve mal kaçakçılığı yapıldığı da belirtildi.

İsviçre merkezli, uluslararası ‘Ulusötesi Organize Suçlara Karşı Küresel Girişim’in 193 ülkenin suçluluk düzeyini ve organize suça karşı dayanıklılığını ölçtüğü Küresel Organize Suç Endeksi ve Raporu yayınlandı.

Ülkeleri suç pazarları, suç aktörleri ve dayanıklılıklarına göre değerlendiren endeks her iki senede bir yayınlanıyor. Endeksin raporlanması için 350 civarında fazla uzman çalışıyor.

AB, ABD Dışişleri Bakanlığı ve INTERPOL’un sponsorluğunda hazırlanan raporun Kıbrıs’a ilgili kısmında, KKTC ile ilgili bilgiler de bulunuyor. Yayımlanan raporda, KKTC’nin (büyük olasılıkla) cihatçı İslam Devleti (IŞİD) tarafından çıkarılarak Suriye üzerinden Türkiye’ye getirilen kaçak petrolle ve Libya’dan alınan kaçak rafine petrol ürünlerinin Avrupa pazarlarına gönderilmesi ile bağlantılı olduğu ifade edildi.

GÖÇMENLER KANDIRILIP KKTC’YE GETİRİLİYOR

Raporda dikkat çeken bir diğer durum ise, birçok göçmenin İtalya, İspanya veya Yunanistan’a götürülecekleri iddiasıyla KKTC’ye getirildiklerini de belirtiyor. Raporda konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

Raporlar, birçok göçmenin İtalya, ispanya veya Yunanistan için olduğuna inandıkları kaçakçılık paketlerini satın almak için kandırıldıklarını, ancak Kıbrıs Cumhuriyeti’ne girmek için sahte belgeler satın alabilmeleri için uzun saatler çalışmak zorunda kaldıkları KKTC’ye geldiklerini gösteriyor. Raporda, çoğu durumda, bu tür hilelerin bir tür insan kaçakçılığı durumu yarattığı da belirtiliyor.

KIBRIS’IN KUZEYİNDE TÜRK SUÇ AKTÖRLERİ BULUNUYOR

Suç aktörleri ile ilgili bilgilendirmenin de bulunduğu raporda, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde özellikle Rus gruplarının öne çıktığı belirtildi.

Rus grupları Kıbrıs’ta en iyi bağlantıları olduğuna ve en fazla mali ve ekonomik gücü kullandıklarına inanıldığı da belirtilirken, Kıbrıs’ın kuzeyi ile ilgili “Türk gruplarının” varlığından da söz edildi.

Açıklama, “özellikle insan kaçakçılığı ve kaçakçılık pazarlarında Kıbrıs’taki bireylerle Moldova, Rusya, Özbekistan ve Romanya gibi ülkelerdeki yabancı suç aktörleri arasında yüksek düzeyde bir işbirliği söz konusudur, ancak ülkedeki yabancı aktörler, diğerlerinin yanı sıra kaçak avcılığın yanı sıra mülkiyet suçlarında da yer almaktadır” denilirken, Kıbrıs Cumhuriyeti devletinin herhangi bir cezalandırma süreciyle ilgili önemli bir kontrole sahip görünmediği de belirtildi.

MAĞUSA LİMANINDA SİLAH VE MAL KAÇAKÇILIĞI

Raporda, Kıbrıs’ta suç ağlarının genellikle, uyuşturucu, yasadışı kumar ve kadın ticaretinde gerçekleştiği belirtilirken, 15 civarında mafya örgütlenmesinin özellikle Lefkoşa, Mağusa, Baf ve Limasol’da faaliyet gösterdiği kaydedildi. Öte yandan, Mağusa Limanı ile ilgili bilgiler de bulunan raporda, limanın daha çok, ‘silah ve mal kaçakçılığı’nda kullanıldığı belirtildi.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDE KIBRIS

Uyuşturucu ticareti ile ilgili değerlendirmeler de bulunan raporda, Kıbrıs’a esrar, kokain ve sentetik uyuşturucuların çoğunlukla Avrupa ülkelerinden üzerinden girdiği kaydedildi. Kokainin Belçika üzerinden Avrupa’ya girdikten sonra Hollanda’dan Kıbrıs’a yolcu uçuşları veya hava yolu ile gönderildiği de belirtilirken, amfetamin, metamfetamin ve ekstazi gibi sentetik uyuşturucuların turist sezonunda artış gösterdiği ve çoğunlukla uçaklar aracılığıyla Kıbrıs’a geldiği ifade edildi.



