KKTC de son bir haftada 9 yangın

. Yangınlar sonucu meydana gelen
toplam maddi zarar miktarı 195.35 TL dir.
Belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; çöplük
içerisinde biriken ve açığa çıkan metan gazının alevlenmesi, elektrik kaynaklı kısa devre, park
halindeki aracın karbüratöründen sızan yakıtın alevlenmesi ve restoran bacası içerisinde
biriken yağ kalıntılarının alevlenmesi sonucu olarak yer almıştır.
Hususi servis olayları ise; trafik kazasında araç içerisinde sıkışan şahısların, tahıl ekim
makinesinin içerisine eli sıkışan şahsın, yüksek binalar ile ağaç üzerinde mahsur kalan
kedilerin ve kuyuya düşen köpeklerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, yangın
eğitimi verilmesi, binanın bodrum katında biriken suyun tahliye edilmesi, özel görev, yol
güvenliği sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye
sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.