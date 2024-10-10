Kız arkadaşının evine zorla girdi

Ülkeye 60 günlük vize ile giriş yapan Doğukan Körmen, Lefkoşa’da kız arkadaşının evine izinsiz girdi

Lefkoşa’da meydana gelen "Mülke Tecavüz ve Genel Rahatsızlık" suçlarından tutuklanan Doğukan Körmen dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 07.10.2024 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Lefkoşa'da zanlının aynı yerde kız arkadaşı D.B.Y. ile konuşmak istediği gerekçesiyle kız arkadaşının kalmakta olduğu ikametgahı içerisine girmek suretiyle mülküne tecavüz ettiğini belirtti.

Polis, zanlının kız arkadaşı polise gideceği esnada aracın önüne geçerek genel rahatsızlık suçunu işlediğini söyledi.

Polis, şikayetin 8 Ekim 2024 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının davasını kabul ettiğini, soruşturmanın tamamlandığını, ülkeye 6 Ekim 2024 tarihinde 60 günlük vize ile giriş yaptığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 500 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

