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Kız arkadaşını ısırdı ve darp etti

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Muzaffer Kaya adlı kişi, tartıştığı kız arkadaşını önce yanağından ısırdı, ardından odanın kapısını kilitleyerek ciddi şekilde darp etti. Pencereden kaçan kızı yakalayıp yine darp eden zanlı yakalandı. Tutuklanan zanlı, kız arkadaşının kendisini darp ettiğini iddia etti

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Kız arkadaşını ısırdı ve darp etti
Ciddi darp, İnsan Kaçırma, Alıkoyma, Kasti hasar suçlarından tutuklanan zanlı Muzaffer Kaya mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Polis, zanlı Muzaffer Kaya’nın Ciddi darp, İnsan Kaçırma, Alıkoyma, Kasti hasar suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 7 Ocak 2023 tarihinde 5 aydır kız arkadaşı olan isminin baş harfleri I.Ç’yi misafirlikte bulundukları bir evde tartıştıkları esnada yanağından ısırarak, darp ettiğini anlattı.
Polis, zanlı ile müştekinin Minareliköy’deki ikametgahına gittikten sonra kız arkadaşını odanın kapısını kilitlediğini ve müştekiyi ciddi şekilde darp ettiğini belirtti. Polis, müştekinin odanın penceresinden kaçtığını ancak zanlının peşinden gelip, araç içinde müştekiyi darp ettiğini söyledi.
Polis, müştekinin 10 Ocak 2023 tarihinde önce polise şikayetçi olduğunu ancak aynı gün şikayetini geri çektiğini, sonrasında ise 11.01.2023 tarihinde ise ek ifade verip, travma yaşadığını beyan edip, zanlıdan şikayetçi olduğunu anlattı. Polis, zanlının da müştekinin kendisini darp ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğunu aktardı. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını  belirterek, zanlının davasında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması  ve KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 150 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 
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