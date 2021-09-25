banner583
Nefes kesen tatbikat
Nefes kesen tatbikat
7 0
MC20’ye “Yılın Ürün Tasarımı” ödülü
MC20’ye “Yılın Ürün Tasarımı” ödülü
20 0
 
"Elalemin kafasını ben yapacak olsam kokain satardım”
205 0
“Bu fiyatlarla alışveriş yapmak zor”
“Bu fiyatlarla alışveriş yapmak zor”
41 0
Masum canlar öldürülüyor!
Masum canlar öldürülüyor!
30 0
Fenerbahçe bu sefer hata yapmadı
Fenerbahçe bu sefer hata yapmadı
8 0
Aslan, Kayseri’de kayıp
Aslan, Kayseri’de kayıp
20 0
banner661

Kız arkadaşını darp eden şahsın evi cephanelik gibi

banner476

banner666
Kız arkadaşını darp eden şahsın evi cephanelik gibi
Gönyeli’de dün akşam, A.T.(E-50), aralarında çıkan tartışma sonucu kız arkadaşı G.N.C’ye tokat vurdu ve ciddi şekilde darp etti. 
Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, A.T’ye ait ikametgahta yapılan aramada, bir adet 7.65 mm ve bir adet de 9 mm çapında olmak üzere iki adet tabanca, üç adet tabanca şarjörü, 35 adet 9 mm çapında ve 22 adet 7,65 mm çapında olmak üzere toplam 57 adet canlı mermi ile çeşitli ebatlarda toplam 24 adet boş kovan bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor. 
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA VE YASAL EMİRLERE UYMAMAK 
Sokağa çıkma yasağı kapsamında 24-25 Eylül tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 17 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 2 iş yerinin ise kapanma saatlerine riayet etmediği tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.