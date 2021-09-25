Kız arkadaşını darp eden şahsın evi cephanelik gibi

Gönyeli’de dün akşam, A.T.(E-50), aralarında çıkan tartışma sonucu kız arkadaşı G.N.C’ye tokat vurdu ve ciddi şekilde darp etti.

Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, A.T’ye ait ikametgahta yapılan aramada, bir adet 7.65 mm ve bir adet de 9 mm çapında olmak üzere iki adet tabanca, üç adet tabanca şarjörü, 35 adet 9 mm çapında ve 22 adet 7,65 mm çapında olmak üzere toplam 57 adet canlı mermi ile çeşitli ebatlarda toplam 24 adet boş kovan bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA VE YASAL EMİRLERE UYMAMAK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında 24-25 Eylül tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 17 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 2 iş yerinin ise kapanma saatlerine riayet etmediği tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.