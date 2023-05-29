Kız arkadaşına soru sordu diye darp etti

Girne’de bir clubta Berat Fırat adlı kişi, kız arkadaşına soru sorduğu gerekçesiyle Özcan Doğan’ı feci şekilde darp etti

Girne’de dün sabahın ilk saatlerinde bir eğlence mekanında kavga çıktı.

23 yaşındaki Berat Fırat, kız arkadaşına soru sorduğu gerekçesiyle Özcan Doğan’ın yüzüne yumruk attı. Doğan’ın çenesi kırıldı. B.F. ve 26 yaşındaki isminin baş harfleri İ.F, yere düşen Doğan’a vurmaya devam etti.

Ciddi şekilde darp edilen Özcan Doğan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi Servisinde müşahede altında alınırken Berat Fırat tutuklandı. Fırat dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis olayla ilgili bulguları aktardı. Polis 27 Mayıs 2023 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Girne’de faaliyet gösteren bir club içerisinde, Girne’de sakin Berat Fırat’ın kız arkadaşına soru sorduğu gerekçesiyle müşteki Özcan Doğan’ın gizlice arkasından gelip, yüzünün sol yanak kısmına yumruk vurmak suretiyle adı edilenin çene kemiğinin kırılmasına neden olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlının yapılan şikayet üzerine tutuklandığını müştekinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi servisinde müşahede altına alındığını ve tedavisinin devam ettiğini belirterek soruşturmanın henüz daha tamamlanmadığını belirtti.

Polis olay yerindeki kamera görüntülerinin temin edildiğini ve incelemesinin sürdüğünü zanlının ifadesinin ve çevre şahadetlerinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

