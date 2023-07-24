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Kız arkadaşına baktı diye darp etti

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Lefkoşa’da 11 Temmuz gecesi “kız arkadaşına baktığı” gerekçesi ile bir kişiyi ciddi bir şekilde darp edip yaralayan İbrahim Yağmur dün tespit edilip tutuklandı

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Kız arkadaşına baktı diye darp etti
Lefkoşa'da Girne Caddesinde üzerinde meydana gelen Yaralama ve Ciddi Darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İbrahim Yağmur mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Erbil olayla ilgili bulguları aktardı. Erbil huzurda bulunan zanlı İbrahim Yağmur’un 11 Temmuz 2023 tarihinde saat 00:45 raddelerinde Lefkoşa'da Girne Caddesinde üzerinde bulunan Türk Bankası önünde kız arkadaşına baktığı gerekçesi ile sokak üzerinde yürümekte olan A.M’nin (E-23 Pakistan-Öğrenci) yüzüne elinde tutmakta olduğu bira şişesini gayri kanuni olarak vurup, kırılan bira şişesinin   sol kaşında 4 cm’lik kesi oluşmasına sebebiyet vermek sureti ile yaralayarak ciddi bir şekilde  darp ettiğini mahkemeye aktardı. Polis yapılan şikâyet üzerine olay yerinden alınan kamera görüntülerinde zanlının tespit edildiğini ve aleyhine tutuklama emri alındığını söyledi. Polis zanlı İbrahim Yağmur’un 22 Temmuz 2023 tarihinde tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını akabinde itiraf nitelikli beyanlarda bulunduğunu bu beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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