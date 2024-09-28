Yazdığı bir köşe yazısı nedeniyle adli tatil ardından dün yeniden mahkemeye çıkarılan Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı, gazeteci Ali Kişmir’in davası 25 Ekim'e ertelendi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde dün görüşülen davada, Kişmir’i, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Avukat Cansu N. Nazlı temsil etti.

Kişmir’in avukatı Hasan Esendağlı, davanın görüşülmesi ardından mahkemeler önünde açıklama yaptı. Geçen adli yılda Savcılığın davayı geri çekmeyeceği ve ısrarcı olacağı, davanın ilk tahkikatının duruşma ve tanık dinleme suretiyle yapılacağı konusunun netleştiğini ifade eden Esendağlı, dün itibariyle davanın 25 Ekim’e ertelendiğini söyledi.