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Kısa devre yapan derin dondurucu yangına neden oldu

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Alayköy’de bir evde derin dondurucunun kısa devre yapması nedeniyle yangın çıktı

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Kısa devre yapan derin dondurucu yangına neden oldu

 

Alayköy’de Mustafa Payas’ın evinde, derin dondurucunun kısa devre yapması sonucu çıkan yangın, hasara yol açtı.

Polis bültenine göre, yangın dün saat 13.30’da çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mustafa Payas’a ait evin mutfağında, derin dondurucu motorunun kısa devre yapması sonucu çıkan yangında derin dondurucu, ocak, su sebili, klima, floresan lamba, buzdolabı, mutfak dolapları yanarak; diğer odalar ise islenmek suretiyle zarar gördü.
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