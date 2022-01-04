Kısa devre kül etti

Gönyeli’de bugün meydana gelen araç yangını korkulu saatler yaşattı.
Saat 14.45 sıralarında, Gönyeli’de Benli Gıda önlerinde Uysal Tunçelli yönetimindeki FZ 141 plakalı salon araçta seyir halinde bulunduğu sırada elektrik aksamlarında oluşan kısa devre sonucu yangın meydana geldi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu araçta büyük hasar meydana geldi.
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