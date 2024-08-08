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Kırmızı ışıkta durmayınca kaza kaçınılmaz oldu

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Kırmızı ışıkta durmayınca kaza kaçınılmaz oldu
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Lefkoşa’da bugün alkolü sürücünün kırmızı ışıkta durmaması kazaya yol açtı.
Salih Balıkoğlu (E-23), 147 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu sırada yönetimindeki FP 706 plakalı araçla Alirıza Efendi Caddesi üzerinde süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada Ortaköy trafik ışıklarında kırmızı ışığa rağmen yoluna devam edip, karşı istikametten gelen Vasıleıos Zaferıatos yönetimindeki KHR 893 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden FP 706 plakalı araç yolun solunda bulunan bir işletmeye ait beton set duvarına çarparak durdu.

Çarpmanın etkisiyle beton set duvardan savrulan beton parçaları bölgede park halinde bulunan  PU 371 plakalı  ve VM 598 plakalı araçlara çarparak hasar görmesine yol açtı. Yürütülen soruşturma kapsamında FP 706 plakalı araç sürücüsü Salih Balıkoğlu tutuklandı.
 
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