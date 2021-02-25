Kırmızı ışıkta durmayan sürücü kazaya neden oldu

Bu sabah saat saat 09:20 sıralarında kırmızı ışıkta durmayan sürücü kazaya sebebiyet verdi.

Bu sabah saat 09:20 sıralarında, Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, yönetimindeki ZPC 083 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyreden TINASHE HENRY TOMBO (E-24) seyrettiği yol üzerinde bulunan Honda trafık ışıklarına geldiğinde tarafında kırmızı ışık yandığı halde dikkatsizce yoluna devam etmesi sonucu, o esnada Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde Recep AYDIN (E-32) yönetimindeki DS 181 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyredip Honda trafik ışıklarına geldiğinde tarafında yeşil ışık yandığı için sağa doğu istikametine doğru dönüşe geçtiği sırada çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Çarpışma sonrası alev alan DS 181 plakalı araç çevredeki duyarlı vatandaşların müdahalesi ile söndürülmüştür.Soruşturma devam etmektedir.