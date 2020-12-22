Kırmızı ışıkta durmayan sürücü kazaya neden oldu

Lefkoşa’da Göçmenköy ışıkları olarak bilinen Dörtyol kavşağında kiralık araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucunda bir kişi yaralandı.Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 14.20 sıralarında Lefkoşa’da Şht. Mehmet Mustafa Sokak üzerinde 47 yaşındaki Ali Rıza Taşkale yönetimindeki ZNH 774 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada kırmızı ışıkta durmayıp Şht. Kemal Ünal Caddesi’ne giriş yapması sonucu meydana geldi. Taşkale’nin yönetimindeki araçla dikkatsizce caddeye giriş yaptığı sırada yeşil ışığın yanması sonucu yoluna devam eden 44 yaşındaki Fatma Yeniçeri yönetimindeki NL 693 plakalı aracın sol yan kısmına çarptı.Meydana gelen kaza sonucu yaralanan NL 693 plakalı araç sürücüsünün tedavisi halen Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde sürüyor.