banner583
banner572
Bu aracın sürücüsünün okuma yazması yok herhalde
Bu aracın sürücüsünün okuma yazması yok herhalde
85 0
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
469 0
 
Çamurdan zaferle çıktılar
Çamurdan zaferle çıktılar
15 0
Girne’de 27 Suriyeli bulundu
Girne’de 27 Suriyeli bulundu
82 0
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
24 0
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
273 0
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
15 0
banner529
banner570

Kırmızı ışıkta durmayan sürücü kazaya neden oldu

banner476

banner577
Kırmızı ışıkta durmayan sürücü kazaya neden oldu
Lefkoşa’da Göçmenköy ışıkları olarak bilinen Dörtyol kavşağında kiralık araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucunda bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 14.20 sıralarında Lefkoşa’da Şht. Mehmet Mustafa Sokak üzerinde 47 yaşındaki Ali Rıza Taşkale yönetimindeki ZNH 774 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada kırmızı ışıkta durmayıp Şht. Kemal Ünal Caddesi’ne giriş yapması  sonucu meydana geldi. Taşkale’nin yönetimindeki araçla dikkatsizce caddeye giriş yaptığı sırada yeşil ışığın yanması sonucu yoluna devam eden 44 yaşındaki Fatma Yeniçeri yönetimindeki NL 693 plakalı aracın sol yan kısmına çarptı.

Meydana gelen kaza sonucu yaralanan NL 693 plakalı araç sürücüsünün tedavisi halen Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde sürüyor.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.