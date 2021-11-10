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Kırmızı bültenle aranan katil zanlısı, Mağusa’da yakalandı

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Ağrı'da dört yıl önce bir kişiyi öldüren ve kırmızı bültenle aranan zanlı Mağusa'da yakalandı

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Kırmızı bültenle aranan katil zanlısı, Mağusa’da yakalandı
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Türkiye’nin Ağrı ilinde, 4 yıl önce bir kişinin öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla kırmızı bültenle aranırken KKTC’de yakalanıp Türkiye'ye getirilen isminin baş harfleri E.E adlı zanlı tutuklandı.
İstanbul'a götürülen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ağrı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 31 Temmuz 2017'de Bahçelievler Mahallesi'nde araçla takip ettikleri isminin baş harfleri C.A'yı aracında silahla vurarak öldürdükleri ileri sürülen firari 2 zanlının yakalanması için 4 yıl boyunca yoğun çalışma yürüttü.
Ekipler, uzun araştırmalar sonucunda firari zanlılardan isminin baş harfleri E.E'nin 16 Ekim tarihinde KKTC'de olduğunu tespit etti.
Polisin durumu Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatına bildirmesiyle bu zanlının yakalanması amacıyla kırmızı bülten çıkarıldı.  Mağusa'da "polis ekipleri" tarafından yakalanan isminin baş harfleri E.E, İstanbul'a götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Sulh ceza hakimliğince "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Polis ekipleri, diğer firari zanlı isminin baş harfleri C.Ö'nün yakalanması için de çalışmalarına devam ediyor. Olayla ilgili cinayet öncesi zanlılara araç tahsis ettiği iddia edilen bir kişi de tutuklu bulunuyor.
 
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