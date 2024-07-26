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Kiralık araçta uyuşturucu

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Kiralık araçta uyuşturucu
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Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi’nde önceki gün saat 14.30 sıralarında, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen 25 yaşındaki Obada Al Akel’in kullanımındaki ZNR 246 plakalı kiralık araçta arama yapıldı.
Aramada, yolcu koltuğu üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sigara tespit edilerek, emare olarak alındı. 
Bahse konu şahıs ve  araçta yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki Rayyan I. M. Abuimera tutuklandı.
İki zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarılarak haklarında 1 gün tutukluluk emri verildi.
 
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