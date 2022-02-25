Kiralık araba ile taksicilik yapıyor

Lefkoşa trafik şube amiri Mehmet Özatılgan ve başarılı ekibi 24.2.2022 tarihinde aldıkları bir ihbarı degerlendirerek ZNB 955 kiralık araç ile seyir halinde iken EE (E-25) ücret karşılığında yolcu taşımacılığı yaptığı gerekçesi ile trafik şubesi ekipleri tarafından tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldı.
Lefkoşa trafik şube amiri Mehmet Özatılgan ve başarılı ekibi 24.2.2022 tarihinde aldıkları bir ihbarı degerlendirerek ZNB 955 kiralık araç ile seyir halinde iken EE (E-25) ücret karşılığında yolcu taşımacılığı yaptığı gerekçesi ile trafik şubesi ekipleri tarafından tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldı.
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