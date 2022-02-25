Kiralık araba ile taksicilik yapıyor

Lefkoşa trafik şube amiri Mehmet Özatılgan ve başarılı ekibi 24.2.2022 tarihinde aldıkları bir ihbarı degerlendirerek ZNB 955 kiralık araç ile seyir halinde iken EE (E-25) ücret karşılığında yolcu taşımacılığı yaptığı gerekçesi ile trafik şubesi ekipleri tarafından tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldı.