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Kimi 4 yıldır, kimi 1 buçuk yıldır kaçak!

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Polis tarafından kontrol edilen Lefkoşa’da sakin Musa Shaıka Joe Ansu’nun 512 gün, Samuel Chıduzıe Iwunzi’nin bin 623 gün, Abdoulaye Camara ile Alexander N. Gweh’in de bin 34 gün KKTC'de kaçak yaşadığı tespit edildi

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Kimi 4 yıldır, kimi 1 buçuk yıldır kaçak!
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Gönyeli ve Lefkoşa’da devriye gezen ekipler tarafından ülkede ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilerek tutuklanan Musa Shaıka Joe Ansu, Samuel Chıduzıe Iwunzi, Abdoulaye Camara ile Alexander N. Gweh dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, zanlıların ülkede ikamet izinsiz kalma suçundan tutuklandıklarını söyledi.

Polis memuru, 28 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00 raddelerinde Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri tarafından, yolun kenarında yürümekte olan Lefkoşa’da sakin Musa Shaıka Joe Ansu’nun yapılan muhaceret kontrolünde 6 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 512 gün KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, aynı tarihte saat 13.00 raddelerinde Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren Atılgan Plaza Öğrenci Yurdu önünde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli polis ekipleri tarafından tespit edilen Samuel Chıduzıe Iwunzi’nin ise yapılan muhaceret kontrolünde 19 Nisan 2020 tarihinden itibaren bin 623 gün KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun tespit edilerek, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti.

Polis memuru, yine 28 Eylül 2024 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli polis ekibi tarafından tespit edilen Abdoulaye Camara ile Alexander N. Gweh’in de 29 Kasım 2021 tarihinden itibaren toplamda bin 34 gün KKTC’de ikamet izinsiz ikamet ettiklerinin belirlendiğini söyledi. Polis memuru, soruşturma başlatıldığını, zanlılarla ilgili Muhaceret Dairesinden ifade alınacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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