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Kilitkaya’da yaşayan Huriye Zabitler ve iki çocuğu kayıp

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Kilitkaya’da yaşayan Huriye Zabitler ve iki çocuğu kayıp
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Kilitkaya’da yaşayan 32 yaşındaki Huriye Zabitler ve iki çocuğunun cumartesi gününden beri kayıp olduğu bildirildi.
Polise dün verilen bilgiye göre, Kilitkaya’da sakin Huriye Zabitler’, çocukları 6 yaşındaki Feride Ecem Zabitler ve 4 yaşındaki İsmail Zabitler ile birlikte cumartesi akşamı saat 23.00 sıralarında evden ayrıldı ve halen geri dönmedi.


Zabitler ve iki çocuğu polis tarafından aranıyor.
 
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