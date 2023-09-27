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Kıbrıslı Rum, sahte pasaportla yakalandı

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Kıbrıslı Rum Stefanos Symeonides, Metehan Sınır Kapısı’ndan sahte araç sigortasıyla giriş yaparken tutuklandı

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Kıbrıslı Rum, sahte pasaportla yakalandı
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Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısı’ndan sahte araç sigortasıyla giriş yaparken tutuklanan Kıbrıslı Rum Stefanos Symeonides dün mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 25 Eylül 2023 tarihinde saat 18.50'de Metehan Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’a giriş yaparken, daha önceden sahtelemiş olduğu sigorta poliçesini görevli memuru verip, tedavüle sürmek istediği esnada suçüstü yakalandığını söyledi. Polis,  sahte belgenin incelenmek üzere emare alındığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre talep etti.
Mahkemede söz alan zanlı ise suç işlediğinin farkında olduğunu, pişman olduğunu, özür dilediğini söyleyerek, teminatla serbest bırakılmayı talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, talep edilen süre yerine zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. 
 
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