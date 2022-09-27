Kıbrıslı Rum Andreas Soutzi’ye 1 ay hapis cezası verildi

KTC'ye geçerek askeri yasak bölgeyi fotoğrafladığı için tutuklu bulunan Kıbrıslı Rum Andreas Soutzi (E-58), 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa’da Askeri Mahkeme'de görülen davada, Yargıç Murat Soytaç, Soutzi ile ilgili kararı saat 15.30 sıralarında açıkladı.

Soytaç, sanığın askeri yasak bölgeyi fotoğraflarken kötü bir niyeti olmadığına ve hatıra amaçlı fotoğrafladığına, hiçbir askeri unsur, teçhizat ve birliği veya hareketini kaydetmediğini, bu fotoğrafları başka bir suçu işlemek için kullanmayacağına kanaat getirildiğini ve sanığın dava sürecindeki iyi halinin de göz önünde bulundurularak değerlendirme yapıldığını belirtti.

Söz konusu suçun 5 yıla kadar hapislik gerektiren ve ülke, kamu ve askeri güvenliği tehlikeye atabilecek vahim bir suç olduğunu belirten Soytaç, sanığa hürriyeti bağlayıcı bir ceza verilmesine hükmedildiğini ve bir ay süreyle hapis cezasının uygun görüldüğünü kaydetti.

Soytaç, ayrıca ele geçirilen emareler ve elektronik cihazlarda bulunan ve suç teşkil eden verilerin silinerek Soutzi’ye iade edilmesine de karar verildiğini açıkladı.

