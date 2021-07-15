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Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği çalışanı iş kazası geçirdi

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Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği çalışanı iş kazası geçirdi

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği çalışanı  Kemal Özikiz’în bugün öğle saatlerinde iş kazası geçirdiği açıklandı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, Güzelyurt Bölge Amirliği çalışanı Kemal Özikiz’in bugün öğle saatlerinde, görevi başındayken  iş kazası geçirdiğini, Özikiz’in   Lefkoşa Dr. Buhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesinde müşahede altına alındığını duyurdu.
Özikiz’in bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni eden Özkıraç, “Her koşulda ve şartta topluma daha sağlıklı hizmet verebilmek için fedakarca çalışan tüm ekiplerimizin iş güvenliği ile ilgili tüm radikal kararların alınması için tüm ilgilileri göreve davet ediyoruz” dedi.

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