Kıb-Tek çalışanları beton şantiyesinde darp edildi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), kurumun iki çalışanının, borcu nedeniyle elektriği kesmeye gittiği bir iş yerinde darp edildiğini bildirerek saldırıyı kınadı.

El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kaşif yazılı açıklamasında, KIB-TEK Mağusa Bölge Amirliği’ne bağlı ekibin borcundan dolayı gittikleri Salih Tüfekçi’ye ait beton şantiyesinde önlerinin kesildiğini ve iki çalışanın darp edildiğini bildirdi.

Kaşif, darp edilen üyelerinin hastaneye sevk edildiklerini ve tedavileri tamamlandıktan sonra polise şikayette bulunduklarını kaydederek “Çalışanlarımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınar, ilgili şahıslar hakkında yasal sürecin başlatılmasını için güvenlik güçlerini bir an önce göreve davet ederiz” dedi.