Kendisinin olmayan evi kiraladı!

TC uyruklu Oğuz Çalış adlı kişi, KKTC'de kendi evi olmamasına rağmen bir kişiye ev kiralayacağını söyleyip söz konusu kişiden toplamda 18.000 TL para aldı

Lefkoşa’da dolandırmak kastıyla bir şahsa ev kiralayacağı yönünde yalan beyanda bulunup sahtekarlıkla para temin eden şahıs, KKTC’ye giriş yaptığı sırada tutuklandı.

26-27 Şubat 2024 tarihleri arasında meydana gelen olayda 41 yaşındaki Oğuz Çalış, gerçekte kendi evi olmamasına rağmen, dolandırmak kastıyla Lefkoşa’da sakin bir şahsa ev kiralayacağı yönünde yalan beyanda bulundu.

Oğuz Çalış, ev fotoğrafı gösterdikten sonra, bahse konu şahıstan sahtekarlıkla toplam 18 bin TL para temin etti.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, aranmakta olan Oğuz Çalış, önceki gün Girne Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Oğuz Çalış dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan Zanlı Oğuz Çalış'ın sahtekarlıkla para temini suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis zanlının 6 - 27 Şubat 2024 tarihinde Lefkoşa'da KKTC de turist olarak bulunan TC uyruklu, işsiz zanlı Oğuz Çalış'ın KKTC'de kendi evi olmamasına rağmen Lefkoşa'da sakin F.E’yi dolandırmak kastı ile ev kiralayacağını söyleyip ev fotoğrafı atarak adı edilenden toplamda 18.000 TL parayı alıp sahtekarlıkla temin ettiğini mahkemeye aktardı. Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının aranan kişi ilan edildiğini ve 8 Eylül 2024 tarihinde Girne Limanı'ndan KKTC'ye giriş yapmaya çalıştığı esnada derdest emri gereği tutuklandığını mahkeme aktardı. Polis zanlının Türkiye vatandaşı olup 30 günlük vize ile KKTC'ye giriş yaptığını, yapmış olduğu beyanların araştırılacağını, başlatılan tahkikatın henüz yeni olup temin edilmesi gereken ifadeler olduğundan ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.