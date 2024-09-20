Kendisini sahte kimlikle tanıttı, üç yıl hapse gitti

Trafik kontrolü esnasında uyuşturucuyla yakalanan ve polise kendisini başka biri olarak tanıtan Obrien Mulele’ye 3 yıl hapis cezası verildi

Trafik kontrolünde uyuşturucuyla yakalanınca kendisini başka bir olarak tanıtan ve polise sahte kimlik belgeleri ibraz eden Obrien Mulele hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 3 yıl hapse mahkum edildi.

Yargıç, sanığın 2017 yılında trafik kontrolü esnasında uyuşturucuyla yakalandığını, polise kendisini başka biri olarak tanıttığını, teminata bağlanırken, dava tebliğini, mahkeme tutanaklarını, ifadesini yine başka bir şahıs gibiymiş gibi imzaladığını söyledi. Yargıç, sanığın 2023 yılında polise giderek, gerçek kimliğini teslim ettiğini belirtti. Yargıç, sanığın gerçek pasaportunu polise vermesiyle 2014 yılından beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünün ortaya çıktığını belirtti.

Yargıç, sanığın ülkede kaçak yaşam sürmesini rağmen korkusuzca kendisini başka biri olarak tanıtmasının suçun vahametini arttırdığını belirtti. Yargıç, ülkede çalışma izni, öğrenci ve kaçak yaşayan kişilerin devlet otoritesini yanıltmak için sahte belge ibraz etmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Sahte belge düzenleme, tedavüle sürme, sahte evrak düzenlenmesini tahrik etme suçlarının 10 yıla kadar hapis öngören ciddi suçlar olduğunu kaydeden yargıç, suçun işleniş şeklinin de ciddi ve ağır olduğunu dile getirdi.

Yargıç, sanığın suç işlediği tarihte 21 yaşında olmasını, 2023 yılında gerçek pasaportunu polise verip, suçunu kabul etmesini, 2023 eylül ayından beri cezaevinde tutuklu olmasını ise lehine değerlendirdiklerini açıkladı.

Yargıç tüm olgular ışığında sanığı mahkum olduğu davalardan 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.