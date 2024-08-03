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Kendisini almaya gelen ambulansı alıp kaçtı

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Ambulans kaçıran 33 yaşındaki T.K. Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde müşahede altına alındı

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Kendisini almaya gelen ambulansı alıp kaçtı
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Rahatsızlanması sonucu çağrılan ambulansı kaçırıp Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne giden 33 yaşındaki T.K.'nin (E) Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde müşahede altına alındığı açıklandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bu sabah saat 05.00'te Serhatköy’de sakin T.K. (E-33) kendisini almak için gelen ambulansın ön koltuğuna oturmak istedi.
Sağlık ekipleriyle arasında yaşanan anlaşmazlık sonrasında çalışır durumdaki RHA 4352 plakalı ambulansı kaçıran T.K., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gitti.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine tespit edilen T.K.’nin sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde müşahede altına alındığı, ambulansın da sağlık merkezine telsim edildiği açıklandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 
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