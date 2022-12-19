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Kendisinden ayrılmak isteyen eşini feci şekilde dövdü

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Lefkoşa’da Orhun Baykal adlı kişi, kendisinden ayrılmak isteyen eşini feci şekilde darp etti. Kadının saçını tutup kafasını yere vuran ve kafasına defalarca yumruk atan Baykal tutuklandı

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Kendisinden ayrılmak isteyen eşini feci şekilde dövdü
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Kendisinden ayrılmak isteyen eşini ciddi şekilde darp edip yaralanmasına sebep olan zanlı Orhun Baykal tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Alparslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı.
Yavuz, zanlı Orhun Baykal’ın, 17 Aralık 2022 tarihinde Metehan-Lefkoşa'da meydana gelen "Yaralama, Ciddi Darp, Itale-i Lisan" suçlarına methalder olduğunu ve saat 20:10 raddelerinde Metehan adresindeki ikametgahının giriş kapısı önünde bulunan avlu içerisinde kendisinden 5 yaşındaki çocuklarını almaya gelen boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşini, kendisinden boşanmak istediği gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma sonucunda, sol eli ile adı edilenin saçını tutup kafasını yere vurup başının sol tarafında 5cm'lik derin kesi oluşmasıyla yaralanmasına sebep olduktan sonra kafasına defalarca vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, yine adı edilene hitaben ölümle tehdit edip küfür ederek  İtale-i Lisan suçunu işlediğini söyledi.
Polis müştekinin ayni gün doktor kontrolünden geçirildiğini ve anlının sol tarafında 5 cm’lik derin kesi olduğu tespit edilip dikiş atıldığını mahkemeye aktardı.
Polis olayı gören ve müştekiye yardım etmeye çalışan 2 kişi olduğu ancak zanlı tarafından tehdit edilmeleri üzerinden olay yerinden kaçtıkları bu şahısların arandığını ayrıca çevre şahadeti alınacağından zanlının ilk etapta soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
 
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