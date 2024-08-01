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Kendini polis olarak tanıttı, tutuklandı

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Girne’de bir sigorta şirketinin hasar tespit sorumlusunu arayarak polis olduğunu söyleyerek talepte bulunan kişi tutuklandı.

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Kendini polis olarak tanıttı, tutuklandı
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Polis bültenine göre dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, Girne’de, İ.Ş.(E-22) kullanımındaki cep telefonuyla Girne’de faaliyet gösteren bir sigorta şirketinde hasar tespit sorumlusu olarak çalışan bir şahsı arayıp, kendini polis olarak tanıttı ve nisan ayında Lapta’da trafik kazası yapan arkadaşının aracındaki hasarların sigorta tarafından tamir edilebilmesini istedi.  
Tutuklanan İ.Ş. hakkındaki soruşturma sürüyor.
 
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