Kendini polis olarak tanıttı, tutuklandı

Polis bültenine göre dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, Girne’de, İ.Ş.(E-22) kullanımındaki cep telefonuyla Girne’de faaliyet gösteren bir sigorta şirketinde hasar tespit sorumlusu olarak çalışan bir şahsı arayıp, kendini polis olarak tanıttı ve nisan ayında Lapta’da trafik kazası yapan arkadaşının aracındaki hasarların sigorta tarafından tamir edilebilmesini istedi.
Tutuklanan İ.Ş. hakkındaki soruşturma sürüyor.
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