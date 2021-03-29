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Kendini kuyumcu diye tanıtarak 5 bin TL ve 1 bileziği çalan şahıs tutuklandı

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Kendini kuyumcu diye tanıtarak 5 bin TL ve 1 bileziği çalan şahıs tutuklandı
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Gazimağusa’da kendini kuyumcu  olarak tanıttığı kişiden; ziynet eşyası getireceği vaadiyle 5 bin TL ve bir bilezik alan kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre,  21 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen olayda,  Gazimağusa’da bir öğrenci yurdu içerisinde, İ.B.(E-55) bir şahsa kendisini kuyumcu olarak tanıtıp yurt dışından çeşitli ziynet eşyalarını getireceğini beyan ederek 5000 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin etti.  Ayrıca konu şahsa ait 1 adet altın bileziği daraltmak üzere alıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldı.

Adı geçen şahıs tutuklandı. 

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