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Kendine yardım eden kişiyi dövdü, uyuşturucuyla yakalandı

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Lefkoşa’da motosikletten düşen Raif Yıldırımer, kendisini yerden kaldırarak yardım eden bir kişiyi feci şekilde darp etti. Olay yerinde inceleme yapan polis, zanlının motordan düştüğü esnada tasarrufunda bulundurduğu 2 gram Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucuyu da olay yerinde düşürdüğünü tespit etti

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Kendine yardım eden kişiyi dövdü, uyuşturucuyla yakalandı
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Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarruf ve Ciddi Darp” suçlarından tutuklanan zanlı Raif Yıldırımer dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.
Polis, 2 Ağustos 2024 tarihinde saat 20.20 raddelerinde Lefkoşa’da Reşadiye sokak üzerinde Lefkoşa’da sakin zanlı Raif Yıldırımer’in kullanımında bulundurduğu MB475 plakalı motosikletten düştüğü ve akabinde kendisini yerden kaldırarak yardım eden Lefkoşa’da Sakin Y.K’nin (K-37, KKTC) yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurarak Ciddi şekilde darp ettiğini mahkemeye aktardı.
Polis zanlının daha sonra olay yerinden kaçtığını ve yapılan şikâyet üzerine olay yerine gelen polis ekibinin yaptığı incelemede zanlının motordan düştüğü esnada tasarrufunda bulundurduğu beyaz kâğıt parçası içerisinde sarılı yaklaşık 2 gram ağrılındaki Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde olay yerinde düşürdüğü tespit edilerek emare zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru yapılan kamera incelemelerinde zanlının tespit edildiğini ve alınan mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis soruşturmanın devam ettiğini zanlının verdiği ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca bulunan emare uyuşturucu olduğu düşünülen maddenin analize gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini belirterek, 6 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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