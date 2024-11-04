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Kendilerini uyaran genci dövdüler

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Lefkoşa’da Suriyeli, Faslı ve Yemenli dört üniversite öğrencisi, kendilerini kız arkadaşlarına laf atmamaları yönünde ikaz ettiği gerekçesiyle 21 yaşındaki TC uyruklu bir öğrenciyi ciddi şekilde darp etti

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Kendilerini uyaran genci dövdüler
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Lefkoşa’da meydana gelen “Ciddi Darp” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Suriye uyruklu 24 yaşındaki öğrenci Ahmed Abdulaal, Fas uyruklu 21 yaşındaki öğrenci İlyas Elhouzoumi, Suriye uyruklu 26 yaşındaki

öğrenci Saeed Saeed ve Yemen uyruklu 20 yaşındaki öğrenci Anas Mohammed Qaid Ali Saad mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlılar Ahmed Abdulaal, İlyas Elhouzoumi, Saeed Saeed ve Anas Mohammed Qaid Ali Saad’ın 2 Kasım 2024 tarihinde saat 03:30 raddelerinde Lefkoşa’ da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde, kendilerini kız arkadaşlarına laf atmamaları yönünde ikaz ettiği gerekçesi ile Lefkoşa’ da sakin

21yaşındaki TC uyruklu öğrenci isminin baş harfleri U.E.T'nin vücudunun muhtelif yerlerine gelişigüzel vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis zanlıların ayni gün Lefkoşa'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandıklarını ve mesele ile ilgili olarak yapmış oldukları beyanlar olduğunu belirtti. Polis soruşturmanın yeni başladığını alınması gereken ifadeler, çevre şahadeti ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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