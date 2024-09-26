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Kendi yerine başkasını sınava soktu

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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde para karşılığında bir başkasının kendisinin sınavına girmesi için para veren Agboola Rafeal Babatunde, ülkeye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutulandı

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Kendi yerine başkasını sınava soktu
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Haspolat’ta meydana gelen evrak sahteleme suçundan tutuklanan Agboola Rafeal Babatunde dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. 

Polis, zanlının 06.11.2023 tarihinde Haspolat'ta Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde turizm araştırma metotları sınavına Oladayo Olamide Olaye’nin kendisinin yerine sınava girmesini için para verdiğini ve onun yerine imza atmasını sağladığını söyledi. Polis, memuru Turan,  Olaye’nin sınav kağıdı ve yoklama listesine imza atmak suretiyle evrak sahtelediğini söyledi. Polis, Olaleye'nin imzaladığı yoklama listesi ve sınav kâğıdının emare olarak alındığını belirtti. Polis, Olaleye’nin 13.11.2023 tarihinde olayın polis bilgisine gelmesine müteakip tutuklandığını ifade etti.  Polis, Agboola Rafeal Babatunde’nin 20.10.2023 tarihinde KKTC'den çıkış yaptığı tespit edildiğinden dolayı aleyhinde derdest emri temin edildiğini belirtti. Polis, zanlının 22.09.2024 tarihinde Ercan Havaalanı'ndan KKTC'ye giriş yapmak istediği esnada derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis memuru, okulun sisteminde inceleme yapılacağını belirterek, 2 gün ek süre istedi. 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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