Lefkoşa’da çıplak bir şekilde koşan ve tutuklanan Kongo uyruklu Christian Mulabi Ntambala mahkemeye çıkarıldı. Zanlı Kıbrıs’a okumaya geldiğini ancak kimsenin kendilerine saygı

göstermediğini söyledi. Babasının kendisini okutmak için büyük maddi zorluklar yaşadığını, yüksek kiralar ödediğini belirten zanlı, şu anda yaşadığı ev sahibinin sürekli sorun çıkardığını, kendisine

bağırdığını anlattı. Zanlı, “kendi paramla köle oldum” dedi. Zanlı olay günü de ev sahibiyle kavga ettiğini, bir anda sinirlendiğini ifade ederek, “Burada zorlukla okuyoruz ama saygı görmüyoruz, Kıbrıs’ta huzur yok” dedi.