Kendi kendini ele verdi

İşlem yapmak için Polisin Muhaceret Dairesi'ne başvuran Ahmet Çapur’un, 11 Kasım 2021’de 30 günlük çalışma izni ön vizesi ile ülkeye giriş yaptığı ancak hiçbir işlem yapmayıp 788 gündür ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıktı

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Muhaceret Dairesi'ne işlemlerini gerçekleştirmek üzere başvuran ve ülkede yasa dışı şekilde ikamet ettiği belirlenen Ahmet Çapur, polis tarafından gözaltına alındı. Olay, 7 Şubat 2024 tarihinde, 14.00 sularında meydana geldi.

Muhaceret Dairesi'nde yapılan incelemede, Ahmet Çapur'un 11 Kasım 2021 tarihinde 30 günlük çalışma izni ön vizesi ile ülkeye giriş yaptığı ancak izin süresinin sona ermesinin ardından herhangi bir yasal işlem yapmadan 788 gün süreyle ülkede kaçak olarak yaşamaya devam ettiği tespit edildi.

Lefkoşa Adli Şube'de görevli polis memurunun mahkemede sunduğu bilgilere göre, Çapur'un suçüstü yakalanarak tutuklandığı ve yapılan soruşturma neticesinde suçlamaların tamamlandığı belirtildi. Polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç, ikamet izinsizliğin 6 aya kadar hapis cezası öngören ve giderek yaygınlaşan bir suç olduğunu ifade ederek, Ahmet Çapur'un 20 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

