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Keleş, yaşama tutunamadı

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Girne’de bir ay önce yolu karşıdan karşıya geçerken otobüsün çarpması sonucu ağır yaralanan ve o günden bu yana yaşam savaşı veren 81 yaşındaki Siddika Keleş hayatını kaybetti

Keleş, yaşama tutunamadı
 
 
 
Girne’de bir ay önce yolu karşıdan karşıya geçerken otobüsün çarptığı 81 yaşındaki Siddika Keleş, bir aydır hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Siddika Keleş, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde önceki akşam hayatını kaybetti.
13 Ekim 2020 tarihinde Girne'de bulunan Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde 81 yaşındaki Siddika Keleş, yaya olarak karşıdan karşıya geçerken, 56 yaşındaki Mustafa Evli yönetimindeki TFD 194 plakalı otobüsün kendisine çarpması sonucu ağır yaralanmış ve ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 
 
 
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