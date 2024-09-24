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Kazaya neden olan sürücü tutuklandı

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Haspolat’ta önceki gün meydana gelen trafik kazasında bir kişinin ağır yaralanmasına neden olan araç sürücüsü Merve Kaya tutuklandı

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Kazaya neden olan sürücü tutuklandı
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Haspolat’ta meydana gelen ağır yaralanma ile neticelenen trafik kazası yapmak ve dikkatsiz sürüş suçlarından tutuklanan Merve Kaya dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 22 Eylül 2024 tarihinde saat 10:30 raddelerinde Haspolat'da Dr. Fazıl Küçük caddesi boyunca ZSY 167 plakalı salon aracı kullanan zanlının, yol üzerinde bulunan Bülent Ecevit caddesi yol kavşağına geldiğinde kavşakta durmadan dikkatsiz şekilde anayola giriş yaparak o esnada sağından Bülent Ecevit caddesinden gelen Salih Harmanlı yönetimindeki JT 216 plakalı kamyonet araçla çarpıştıklarını söyledi.

Polis, kaza sonucu yaralanan ZSY 167 plakalı araçta arka koltukta yolcu olarak bulunan Pınar Kaya’nın Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alındığını ve tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının KKTC'de turist statüsünde bulunduğunu, suçun nevinin değişebileceğini ifade etti. Polis, alınması gereken ifadeler ve temin edilecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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