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Kazaya karışan araç kül oldu

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Mağusa Lefkoşa eski anayolunda dün meydana gelen kazada bir araç yanarak kullanılamaz hale geldi

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Kazaya karışan araç kül oldu
 
Gazimağusa'da ‘Büyük Sanayi Bölgesi’, eski Lefkoşa anayolu üzerinde meydana gelen kazada, dikkatsizce “U” dönüşü yapan aracın, taksinin önünü tıkaması sonucu kaza meydana geldi.
Kaza sonucu, TFZ 025 plakalı araç komple yanarak zarar gördü.
Kaza dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

Yolun solunda, banket içerisinde duran 40 yaşındaki Eşe Kuraner, yönetimindeki FN 250 plakalı salon araç ile dikkatsizce geri dönmek için sağa doğru "U" dönüşüne geçtiği sırada, aynı yöne doğru seyreden Mağusa'da sakin 19 yaşındaki Yunus Kurnaz yönetimindeki TFZ 025 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan her iki sürücü de Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde müşahede altına alındı.
Kaza sonucu TFZ 025 plakalı araç komple yanarken, FN 250 plakalı araca tahmini 6 bin 000 TL hasar meydana geldi.

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